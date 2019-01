Projeto social da Ambev dá lucro e mata a sede de áreas carentes

(foto: Ama/Ambev/Divulgação)

SEMENTE

São Paulo – Em 22 meses desde o lançamento da água mineral AMA, a Ambev já conseguiu um lucro de R$ 3 milhões com o produto. Pode não parecer um número relevante nas contas da companhia e diante da sua relevância global nos negócios do setor de bebidas. Mas esse valor tem um destino muito mais valioso do que a cifra em si. Todo esse dinheiro vem sendo revertido para projetos de abastecimento de água da população do semiárido brasileiro.A AMA foi lançada em março de 2017 como um projeto 100% social – o que quer dizer que a Ambev não embolsa nenhum lucro com a comercialização do produto. A água, produzida em parceria com a Lindoya, que tem uma fonte no interior paulista, é vendida em supermercados, restaurantes e bares nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Pernambuco e no Distrito Federal.A bebida tem todo o seu lucro destinado àqueles que sofrem com a falta de água e moram em comunidades rurais de Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Até fevereiro, serão incluídos no programa mais quatro estados, completando o atendimento ao semiárido: Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Sergipe.Por meio de nota, a diretora de sustentabilidade da Cervejaria Ambev, Carla Crippa, admite que o desafio desse projeto é muito grande, mas “não podíamos ficar de braços cruzados diante dessa realidade. Sabemos que um importante passo já foi dado para mudar a realidade dessas pessoas”.O lucro obtido com a venda a AMA é repassado a 29 projetos, realizados em parceria com a Fundação Avina, uma ONG voltada a trabalhos de desenvolvimento sustentável. As comunidades são escolhidas a partir de um diagnóstico que identifica a causa principal do problema de abastecimento de água e aponta como ajudar.As soluções passam pela perfuração de poços para a captação de água, instalação de placas solares para reduzir o custo de distribuição de energia (necessária para bombear a água), a recuperação de sistemas de distribuição de água e a construção de cisternas em escolas.O projeto inclui ainda capacitações para as comunidades em áreas como meio ambiente, recursos hídricos, manejo de hortas e sistemas de reúso. Além da ONG, a implementação das soluções conta com o apoio de parceiros locais e das comunidades. Foi a forma encontrada de aumentar o engajamento e ampliar o aspecto educacional e alertar para a necessidade de utilizar bem esse recurso natural. Segundo a diretora da Ambev, o acesso a água vai além de ter o que beber, “tem o potencial de transformar a saúde, a educação, as relações sociais e a situação econômica dessas famílias”.Filipe Barolo, gerente de sustentabilidade da Ambev, explica que o principal objetivo é garantir a sustentabilidade do projeto nas comunidades beneficiadas. “Se o suporte for contínuo, a comunidade não vai conseguir se desenvolver. O nosso sonho é que se desenvolva com as próprias pernas”, explica.O projeto da AMA começou a ser desenvolvido no final de 2015. Primeiramente, a mobilização aconteceu dentro da Cervejaria Ambev, depois incluiu uma parceria com o Yunus Corporate Action Tank, promovido pela Yunus Negócios Sociais, uma organização internacional que estimula as empresas a desenvolverem empreendimentos que nasçam para resolver um problema social. A Ambev usa toda a máquina de vendas, de marketing e de outras áreas de negócios para a AMA, conta o gerente da companhia.Segundo Barolo, para garantir a transparência do negócio, todos os números são auditados trimestralmente pela consultoria KPMG. Além disso, o site da AMA (www.aguaama.com.br) apresenta informações do produto, a prestação de contas periódicas sobre o lucro obtido com as vendas (por meio do chamado “lucrômetro”), investimentos e andamento de cada projeto.