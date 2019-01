Bolsonaro: 'Se reforma da Previdência não passar, vai causar colapso econômico'

O presidente Jair Bolsonaro admitiu em entrevista ao Washington Post que a reforma da Previdência é impopular, mas que "não temos alternativas" a não ser aprová-la no Congresso. "Se não passar, vai causar um colapso econômico", comentou.



Questionado sobre sua opinião em relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Bolsonaro afirmou que admira e sempre admirou o país e que simpatiza com o norte-americano "porque ele quer tornar a América grande novamente". "Até o momento, fiz cinco ou seis reuniões com autoridades importantes dos Estados Unidos, incluindo (o conselheiro de segurança nacional) John Bolton. Tenho planos de visitar os EUA em março", disse.