O efeito Google na publicidade

(foto: Arte/Soraia Piva )

O mercado publicitário brasileiro vive dias agitados. Isso porque os maiores anunciantes do país estão preocupados com possíveis mudanças de regras nas políticas de propaganda digital. Com razão. Na segunda-feira, o Google recebeu multa de 50 milhões de euros na França, o equivalente a R$ 215 milhões, por “falta de transparência, informação incorreta e ausência de consentimento válido na publicidade personalizada.” A punição, que poderá se estender para as empresas anunciantes, foi dada com base nas diretrizes fixadas pela nova lei de privacidade da Europa, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDP R). O tema também está prestes a ser debatido no Brasil. Em fevereiro próximo, entrar á em vigor no país uma regulação parecida. Trata-se da Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, com sanções, como multas de 2% do faturamento da empresa, limitada a R$ 50 milhões por infração.



TVs 1: Inovação tecnológica aquece vendas

O crescimento de vendas das smart TVs no Brasil e no mundo é um caso clássico de erro de previsão dos especialistas. Pouco tempo atrás, muitos deles afirmaram que a indústria da TV sofreria revés com a concorrência de computadores, tablets e smartphones. O que se viu foi o oposto. Desde 2016, o segmento acelera sem parar e a previsão é de que as vendas aumentem pelo menos 7% ao ano até 2023. Isso se deve a um motivo especial: inovação tecnológica.