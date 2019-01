Bolsonaro foi eleito devido à agenda econômica liberal, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, 23, em entrevista ao vivo à Bloomberg TV, que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito devido à agenda econômica liberal proposta durante a campanha.



"Estamos indo na direção de uma economia pró-mercado, aberta e com privatizações. Vamos privatizar, integrar a economia ao restante do mundo", afirmou o ministro, que está em Davos, na Suíça. "(Nesta agenda) Estamos 40, 45 anos atrasados em relação a outros países."



Guedes atribuiu, ainda, a eleição de Bolsonaro às forças conservadoras, de centro e de centro-direita.



O ministro disse também que, desde a redemocratização do País, o Brasil adotou uma política social-democrata. Logo após a eleição, ele havia considerado este modelo econômico como "ruim".