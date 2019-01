Salário médio de admissão tem alta real de 0,21% em dezembro, mostra Caged

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada teve alta real de apenas 0,21% em dezembro de 2018 ante o mesmo mês de 2017, para R$ 1.531,28, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Na comparação com o mês de novembro do ano passado, houve alta de 0,19%, informou hoje o Ministério da Economia.



Para o secretário de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcolmo, a pequena alta real do salário de admissão na comparação anual se deve ao nível ainda elevado de ociosidade na economia.



"Na retomada de uma retração econômica longa, primeiro percebemos uma alta do emprego informal - que não é o que desejamos. Na sequência, ocorre a abertura de mais vagas com carteira assinada e só depois observamos um crescimento nos salários de admissão. É um processo", argumentou o secretário.