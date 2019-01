Saúde e Cuidados Pessoais sobem 0,68% no IPCA-15, Vestuário recua 0,16%

Dois dos nove grupos do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram deflação em janeiro, segundo os dados divulgados nesta quarta-feira, 23, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As famílias gastaram menos no mês com Transportes (-0,47%) e Vestuário (-0,16%).



O grupo Alimentação e bebidas teve a maior alta, um avanço de 0,87%, que resultou mais intenso impacto de grupo, uma contribuição de 0,22 ponto porcentual para a inflação de 0,30% registrada pelo IPCA-15 de janeiro.



O grupo Saúde e Cuidados Pessoais, com elevação de 0,68%, apresentou o segundo maior impacto positivo no índice do mês, 0,08 ponto porcentual. A alta no grupo foi puxada pelos itens de higiene pessoal, que subiram 2,23% em janeiro, depois de registrarem queda de 4,46% em dezembro.



Os demais avanços em janeiro ocorreram nos grupos Habitação (0,08%), Artigos de residência (0,58%), Despesas pessoais (0,43%), Educação (0,31%) e Comunicação (0,06%).