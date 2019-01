BRF e JBS continuam a acessar Arábia Saudita por meio de 15 plantas frigoríficas

Quinze plantas de carnes da BRF e da JBS continuarão habilitadas a vender para a Arábia Saudita - três da BRF; quatro da SHB Alimentos (que pertence à BRF); duas da JBS Aves e seis da Seara Alimentos (que são da JBS). Essas unidades aparecem na lista dos 25 estabelecimentos credenciados para exportar para o país árabe divulgada nesta terça-feira, 22. pelo Ministério da Agricultura.



Da BRF, continuam habilitadas as plantas de Dourados (MS); Capinzal e Videira (SC). Da SHB, as plantas de Dois Vizinhos e Francisco Beltrão, no Paraná; Buriti Alegre (GO), e de Nova Mutum (MT). Já da JBS Aves estão na lista as unidades de Passo Fundo e Montenegro, no Rio Grande do Sul. Por fim, da Seara continuam podendo exportar para a Arábia Saudita as plantas de Brasília (DF), Campo Mourão (PR), Itaiópolis, Itapiranga e Ipumirim, em Santa Catarina, além da unidade paulista de Amparo (SP).



Além dessas empresas, constam também na lista de exportadores para a Arábia Saudita os frigoríficos Vibra Agroindustrial, nas plantas de Itapejara do Oeste e Pato Branco, no Paraná, e Sete Lagoas (MG); DIP Frangos, de Capanema (PR), Jaguafrangos, de Jaguapitã (PR); Frigorífico Nicolini, de Garibaldi (RS); Zanchetta Alimentos, de Boituva (SP); Bello Alimentos, de Itaquiraí (MS); Frigorífico Nova Araçá, de Nova Araçá (RS), e Lar Cooperativa Agroindustrial, de Matelândia (PR).



Ainda conforme a nota do ministério, a definição de que 25 plantas estariam aprovadas é resultado de uma missão que o reino saudita enviou ao Brasil em outubro de 2018. Na ocasião, foram visitados frigoríficos, fazendas e fábricas de ração. "O grupo habilitado respondeu no ano passado por 63% do volume das exportações brasileiras de carne de frango - porcentagem que correspondeu a 437 mil toneladas - para a Arábia Saudita", afirma a pasta em nota.



O ministério afirma também que está examinando o relatório e encaminhará aos estabelecimentos as recomendações apresentadas pelos sauditas.



Mais cedo, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) afirmou, após uma reunião com o Ministério da Agricultura, que a JBS e a BRF estavam entre as cinco unidades descredenciadas pela Arábia Saudita para embarque da proteína de frango.