Fipezap: mercado de escritórios fecha 2018 com preços de venda e locação em queda

O mercado de salas e conjuntos comerciais fechou o ano de 2018 em baixa, acumulando queda tanto nos preços anunciados de venda quanto de locação, aponta levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com o site Zap. A pesquisa monitora as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.



O preço médio anunciado de venda dos imóveis comerciais caiu 2,62% no ano passado. A baixa do período foi encabeçada por Rio de Janeiro (-4,77%), seguida por Porto Alegre (-2,49%), Belo Horizonte (-2,35%) e São Paulo (-1,70%).



Com isso, o preço médio anunciado de venda ficou em R$ 10.027/m2 no Rio, 9.797/m2 em São Paulo, R$ 7.642/m2 em Porto Alegre e R$ 7.415/m2 em Belo Horizonte.



No caso da locação, a média de preços para as salas e conjuntos comerciais caiu 2,50% em 2018. Houve recuos em São Paulo (-1,55%), Rio de Janeiro (-5,26%) e Belo Horizonte (-3,12%), enquanto o mercado de Porto Alegre teve alta (0,47%).



O valor médio pedido do aluguel fechou 2018 em R$ 42,55/m2 em São Paulo, R$ 39,94/m2 no Rio, R$ 31,36/m2 em Porto Alegre e R$ 29,83/m2 em Belo Horizonte.



A Fipe calcula que o investimento em imóveis comerciais tem oferecido um retorno médio inferior ao CDI desde 2014, um diferencial que se acentuou a partir de 2015. Nos últimos 12 meses, o CDI apresentou uma rentabilidade média de 6,4%, enquanto os imóveis comerciais apresentaram um retorno médio de 1,7% (considerando a renda média do aluguel e a valorização dos ativos).