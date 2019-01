Mourão: tempo de serviço para Previdência de militares teria tabela e transição

Ao explicar a proposta de aumentar de 30 para 35 anos o tempo de serviço para aposentadoria de militares, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou que a mudança poderá ser feita com um período de transição para os integrantes das Forças Armadas.



"Em tese é isso aí com tabela para quem já está no serviço, um tempo de transição", declarou Mourão, reforçando que a proposta é uma opinião dele.



Além do aumento no tempo mínimo de serviço, Mourão defendeu também tributar a pensão de viúvas de militares, sem entrar em detalhes. "São mudanças que seriam positivas para o País", disse.