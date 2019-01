Para entender as criptomoedas: BH recebe palestra com o criador da iota

O futuro das criptomoedas, ou “ativos digitais”, ou ainda “dinheiro eletrônico”, é uma incógnita. Impossível contestar, porém, a sua evolução e o amadurecimento do mercado. Em 2018, surgiram cerca de 700 novas moedas – no início do ano passado, eram registradas 1.379 em circulação no mundo e hoje elas somam 2.112, aumento de 53%, segundo o site de cotações www.coinmarketcap.com.



É uma tecnologia e uma operação ainda de entendimento complexo, mas que vem ficando cada vez mais claras à sociedade e aos investidores. Afinal de contas, da mesma forma que alguém troca ouro, selos ou xícara de açúcar, é possível trocar códigos – sem um emissor central. Por que o valor da criptomoeda sofre variações de preço? É que existe um limite de “unidades”, o que gera escassez e, consequentemente, faz o preço aumentar quando há muita procura. Entretanto, há muito mais por trás disso, até mesmo questões ideológicas sobre a regulação do mercado.



Com o objetivo de explicar o contexto e fomentar um bate-papo, o matemático russo Serguei Popov, um dos criadores da iota, a 12ª criptomoeda com maior valor de mercado, fará palestra aberta no próximo dia 28, em Belo Horizonte, no Órbi Conecta (na Avenida Antônio Carlos, 681, no Bairro Lagoinha). O evento é promovido pela xTANGLE, a primeira corretora de criptomoedas do país, que usa a iota como base de operação – é uma startup que participa do programa de aceleração do governo de Minas, o Seed.



Professor do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (Imecc) da Unicamp, Serguei Popov conta que a iota foi criada em 2015 para ser aplicada à Internet das Coisas (IoT) e a ideia é ter uso próprio para transações de valores muito baixos. Por isso, não usa o “blockchain”, o sistema de registro da protagonista bitcoin. O receio é natural. Como o professor mesmo disse, “não gosto muito da ideia de a minha geladeira ter opinião própria, mas é preciso considerar: o futuro sempre chega, e o que a gente pode fazer é participar um pouco dele. Aos poucos, a desconfiança será superada.”





