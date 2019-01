Discussão sobre tarifa e modelo de entrada e saída adiaram licitação do Gasbol

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou a pedido do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o adiamento de consulta e audiência públicas sobre o edital de contratação da capacidade que ficará ociosa no Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) a partir de 2020, para 27 de março, se deveu à discussão de definições técnicas relacionadas à tarifa, modelo regulatório de entrada e saída de gás do gasoduto, entre outras questões.



Inicialmente, a consulta pública estava prevista para acontecer entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, e a audiência pública seria realizada na semana que vem. Segundo a agência, o abastecimento de gás natural no Brasil não será afetado pelo adiamento.