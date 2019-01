Volkswagen e Ford anunciam detalhes de aliança global

A Volkswagen e a Ford produzirão caminhonetes e vans de médio porte e irão colaborar em veículos elétricos como parte de uma ampla aliança global, disseram as companhias nesta terça-feira, 11.



Nessa aliança, a Ford irá projetar e produzir as picapes para as duas empresas, dando à Volkswagen maior acesso a um segmento lucrativo de mercado. A Ford também construirá vans maiores para os clientes europeus, enquanto a montadora alemã desenvolverá uma van para as duas companhias.



Os veículos devem estar prontos para o mercado até 2022, enquanto a cooperação deve produzir melhores resultados operacionais antes dos impostos de 2023, disseram as empresas. As duas companhias se disseram abertas a considerar programas adicionais de veículos no futuro.



Ao unir forças, Ford e Volkswagen pretendem distribuir o custo e o risco do extenso investimento necessário para desenvolver a próxima geração de veículos autônomos e elétricos. A aliança será comandada por uma comissão liderada pelo presidente-executivo da Volkswagen, Herbert Dias, e pelo CEO da Ford, Jim Hackett.