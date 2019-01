Petrobras inicia pré-qualificação para licitação de arrendamento das Fafens

A Petrobras deu início nesta quinta-feira, 10, ao processo de pré-qualificação para a licitação de arrendamento das fábricas de fertilizantes, localizadas em Sergipe (Fafen-SE) e na Bahia (Fafen-BA). Segundo comunicado ao mercado, as licitações de arrendamento inclui os terminais marítimos de amônia e ureia no Porto de Aratu (BA).



A transferência da operação, segundo a empresa, depende da existência de interessados habilitados na etapa de pré-qualificação e da realização do processo de licitação, ainda sujeita à aprovação da diretoria executiva da estatal. Informações sobre o processo podem ser acessadas em http://petrobr.as/fafen.



A Fafen-BA é uma unidade de fertilizantes nitrogenados com capacidade de produção total de ureia de 1.300 t/dia. Também comercializa amônia, gás carbônico e agente redutor líquido automotivo (Arla 32). Os terminais marítimos de amônia e ureia no Porto de Aratu são unidades portuárias com capacidade de armazenagem e carregamento de 20.000/t de amônia e 30.000/t de ureia.



A Fafen-SE é uma unidade de fertilizantes nitrogenados com capacidade de produção total de ureia de 1.800 t/dia. Também comercializa, amônia, gás carbônico e sulfato de amônio (também usado como fertilizante).



Paralisação



Em março de 2018, a Petrobras havia decidido encerrar as atividades das fábricas de fertilizantes, alegando prejuízos na operação e planos de vender ativos do setor.



Em outubro passado, no entanto, após um decisão da justiça, a petrolífera decidiu postergar para 31 de janeiro de 2019 a hibernação das fábricas de fertilizantes de Sergipe e Bahia.