Confederações esportivas lançam ações para combater corrupção

Nos últimos anos, muitas confederações esportivas brasileiras ficaram marcadas por incontáveis denúncias de corrupção. Enquanto dirigentes enriqueciam, os atletas sofriam com o sumiço dos recursos. Um louvável movimento, porém, vem ganhando espaço nas entidades: usar bons modelos de gestão para coibir a bandalheira. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) instituiu um Conselho de Ética que nada mais é do que o bom e velho compliance do mundo corporativo. O tal conselho fiscaliza contratos e tenta identificar condutas suspeitas. O Comitê Paralímpico conta com ouvidoria e código de ética que deve ser seguido por todos os dirigentes. Até o futebol, uma caixa-preta de práticas suspeitas, abre-se para os novos tempos. Recentemente, o Internacional de Porto Alegre (na foto, partida contra o América mineiro) expulsou cinco dirigentes acusados de irregularidades e encaminhou o caso ao Ministério Público. Iniciativas como essas, inspiradas em modelos privados de gestão, têm tudo para fortalecer o esporte brasileiro nos próximos anos.



O arquiteto Jaime Lerner volta à ativa



O ex-governador do Paraná Jaime Lerner, reconhecido por ter criado um sistema inédito de transporte público em Curitiba, fechou uma parceria com a empresa Vokkan Urbanismo para apresentar a municípios brasileiros soluções urbanísticas capazes de construir ambientes coletivos mais inteligentes. Seus cartões de visitas são três bairros planejados nas cidades de Porto Belo, Navegantes e Joinville, todas em Santa Catarina.



Investimento de R$ 1 bi em parques temáticos



O jovem empresário goiano Rafael Almeida, 37 anos, está com planos de investir mais de R$ 1 bilhão em 2019. À frente do Grupo Natos, uma rede de resorts e hotéis, ele se associou ao Grupo Dreams, da cidade gaúcha de Gramado, para trazer para o município de Olímpia, no interior de São Paulo, os parques e atrações famosos da Serra Gaúcha. O primeiro, o Vale dos Dinossauros, será inaugurado em junho. Outras operações no radar são o Harley Moto Show e o Museu de Cera.



Netshoes sob pressão



O ano começou tenso no maior e-commerce de artigos esportivos da América Latina, a Netshoes. Na primeira semana do ano, o presidente da empresa, Marcio Kumruian, convocou os seus principais executivos para pedir ideias que possam melhorar o desempenho da empresa. A Netshoes, que nunca deu lucro e tem capital aberto na Bolsa de Nova York, está sob pressão dos acionistas para reverter os resultados negativos. No balanço do terceiro trimestre de 2018, o prejuízo quase triplicou.





Corrupção, peculato, fraude. É lamentável a forma como a natureza humana funciona.

O que economias bem-sucedidas fazem é mantê-las no nível mínimo”