Cálculo de vazamento de óleo da Petrobras no mar sobe para 4.900 litros

A Petrobras informou que fez uma nova estimativa do vazamento de óleo no mar, na Bacia de Campos, a 130 km da costa do Rio de Janeiro. O volume, inicialmente calculado em 1.400 litros, já subiu para pelo menos 4.900 litros.



Segundo a estatal, a mancha de óleo foi reduzida em cerca de 80% até quinta-feira à noite e não tem possibilidade de chegar às praias. "As operações de dispersão envolveram 9 embarcações desde a quarta-feira (2), quando foi identificado o vazamento em um dos tanques do FPSO Cidade do Rio de Janeiro, unidade afretada pela companhia e operada pela Modec do Brasil, que se encontra fundeada no campo de Espadarte", informou a empresa. "Três embarcações ainda trabalham na dispersão mecânica no dia de hoje (sexta-feira)."



A companhia declarou que o vazamento foi contido na quinta-feira, em cerca de 24 horas a partir de sua detecção. "A unidade já se encontrava com a produção interrompida desde julho de 2018, para processo de descomissionamento (desativação da unidade). Os órgãos reguladores foram devidamente informados e uma comissão de investigação irá apurar as causas do incidente em cooperação com a Modec", informou a Petrobras.