Exportação de carne de frango acumula 4,10 milhões de toneladas em 2018

As exportações brasileiras de carne de frango em 2018 foram de 4,100 milhões de toneladas, uma queda de 5,1% ante as 4,320 milhões de t exportadas em 2017, segundo dados divulgados hoje pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).



O segundo semestre reduziu as perdas do ano - durante o período, o setor acumulou média mensal de 377,3 mil toneladas exportadas. O primeiro semestre de 2018 teve queda de 13,4% ante o mesmo período de 2017.



A receita total do ano passado também caiu. Ela foi de US$ 6,571 bilhões, 9,2% a menos do que os US$ 7,235 bi registrados em 2017.



No mês de dezembro de 2018, as exportações totalizaram 352,8 mil toneladas, 9,9% a mais do que as 321,8 mil t embarcadas no último mês de 2017. A receita de dezembro/2018 também superou a do mesmo mês de 2017 - US$ 581,4 mi contra US$ 522,5 mi.



Segundo Francisco Turra, presidente da ABPA, as previsões para 2019 são positivas: "Há expectativa de que o bom fluxo obtido no segundo semestre do ano passado se mantenha em 2019. Isto, entre outros motivos, por causa das ações que o setor produtivo, liderado pela ABPA, adotará por meio do Projeto 500K, que tem como meta alcançar a média mensal de 500 mil toneladas nas exportações somadas de carne de frango e de carne suína até o fim de 2020", disse ele, em nota.