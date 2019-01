Guardia, Colnago e Marcos Jorge transmitem cargos a Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu formalmente os cargos de seus antecessores Eduardo Guardia (Fazenda), Esteves Colnago (Planejamento) e Marcos Jorge (Indústria, Comércio Exterior e Serviços). Eles assinaram o termo de transmissão de cargo em cerimônia em Brasília.



Na sequência, os agora ex-ministros foram convidados a ocuparem seus lugares na plateia, assim como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).



Em seguida, foram chamados ao palco para a foto oficial os novos secretários do Ministério da Economia: Marcelo Guaranys (secretário-executivo), Waldery Rodrigues Jr. (Fazenda), Marcos Cintra (Receita Federal), Rogério Marinho (Previdência e Trabalho), Marcos Troyjo (Comércio Exterior e Assuntos Internacionais), Carlos da Costa (Produtividade, Emprego e Competitividade), Salim Mattar (Desestatização e Desinvestimentos), além do futuro procurador-geral da Fazenda Nacional, José Levi do Amaral Junior, e da assessora especial do ministro, Daniella Marques Consentino.



O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, não está presente à cerimônia. Ele foi representado pelo seu adjunto, Gleisson Rubin.