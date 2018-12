China orienta governos locais a acelerar emissão de bônus especiais

O Ministério de Finanças da China orientou governos locais a acelerar de forma acentuada a emissão de bônus especiais em 2019, num esforço para canalizar mais recursos a projetos de infraestrutura em meio à desaceleração da economia e incertezas externas.



Com o objetivo de estimular o crescimento econômico e conter riscos, Pequim também determinou que governos locais controlem com rigidez a expansão de dívidas ocultas e procurem antever riscos financeiros, segundo comunicado divulgado no site do ministério, que citou uma reunião sobre questões fiscais concluída hoje na capital chinesa.



Para fortalecer o elo fraco na economia, a China prometeu ainda oferecer forte apoio à indústria manufatureira, ao setor privado e a empresas de pequeno e médio portes no próximo ano, tema que também dominou a pauta doméstica no segundo semestre de 2018.



Pequim também irá redobrar esforços para impulsionar a demanda doméstica no próximo ano, principalmente o consumo e investimentos, uma vez que a demanda global por produtos chineses se enfraqueceu e a atual disputa comercial com os EUA tornou a perspectiva econômica mais sombria. Fonte: Dow Jones Newswires.