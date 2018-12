Montadoras veem alta de até 13% nas vendas em 2019

A esperada aceleração do PIB e a necessidade de renovação de frota farão com que as vendas de veículos continuem crescendo no ano que vem. Enquanto 2018 caminha para terminar com alta de 15%, o crescimento do próximo ano, segundo as empresas, deve ficar entre 8% e 13%.



Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a economia deve crescer de 2,5% a 3% em 2019. "Se com um crescimento de 1,3% em 2018 nós vamos fechar o ano com alta nas vendas, a expectativa é de mais um ano positivo (em 2019)", afirmou o presidente da Anfavea, Antonio Megale.



Em relação à renovação de frota, o executivo lembra que, em 2012, o mercado de veículos chegou ao recorde de 3,8 milhões de unidades. Como boa parte dos carros que circulam hoje são dessa época, a Anfavea aposta na "demanda para reposição".



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.