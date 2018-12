Com lotes arrematados, Neoenergia dobra de tamanho na área de transmissão

A Neoenergia vai dobrar de tamanho na área de transmissão com os quatro lotes arrematados nesta quinta-feira, 20, disse a representante do grupo no certame, Cristiane da Costa Fernandes, ao comentar os R$ 6 bilhões em investimentos assumidos, que vão gerar uma receita anual permitida (RAP) da ordem de R$ 500 milhões quando estiverem operacionais.



A forte atuação e agressividade da companhia no leilão desta quinta-feira chamou a atenção do mercado, que observou que a movimentação ocorre após a frustração da Neoenergia com a compra da Eletropaulo, no primeiro semestre deste ano. Mas Cristiane salientou que a decisão da companhia de entrar com força no segmento de transmissão ocorreu em 2017, quando participou do primeiro certame. "(A Neoenergia) vem aumentando a participação em transmissão, é uma decisão estratégica que não é de hoje e estamos consolidando a posição estratégica no grupo", afirmou.