Neoenergia: lotes arrematados significam crescimento do grupo em transmissão

Os quatro lotes arrematados pela Neoenergia no leilão de transmissão realizado nesta quinta-feira, 20, significam um importante crescimento da companhia no segmento de transmissão, destacou a representante do grupo no certame, Cristiane da Costa Fernandes. "Estamos felizes com o resultado e o que isso representa para o grupo", disse a executiva, durante coletiva com jornalistas.



A executiva comentou que os quatro lotes correspondem a um investimento estimado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de R$ 6 bilhões, e garantirão uma receita anual permitida (RAP) da ordem de R$ 500 milhões. Ela salientou, no entanto, que a companhia espera executar um investimento mais eficiente do que o proposto com a Aneel, contando com a eficiência da engenharia proprietária, a eficiência da engenharia dos parceiros, além da negociação com fornecedores, tendo em vista o tamanho do grupo.



Ela comentou que cada projeto tem seu próprio desenho de financiamento, visando a estrutura mais eficiente para cada concessão. Cristiane evitou dar detalhes sobre as opções sob análise, disse apenas que se trata de um conjunto de alternativas "que ao final otimizam o deságio" e indicou que por ora se tratam de propostas internas para cada projeto e que precisam ser desenhadas com os bancos.