Neoenergia arremata lote 14 após lance com deságio de 39,99%

A Neoenergia arrematou seu quarto lote no leilão de transmissão que acontece nesta quinta-feira, 20, na sede da B3, em São Paulo. A empresa conquistou o lote 14, ao oferecer Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 120,925 milhões para construir e operar a concessão. O montante corresponde a um deságio de 39,99% em relação à RAP máxima estabelecida para o empreendimento, de R$ 201.517.143,00



O lance da empresa superou outras seis propostas, incluindo de grupos como Cteep, Equatorial, Sterlite, Argo Energia, Alupar, por meio do consórcio Olympus VII, e o consórcio Chimarrão, da Cymi e da Brookfield. Os lances variavam entre descontos de 20% e 35,79%



O lote 14 é composto por quatro linhas de transmissão, somando 769 quilômetros de extensão, e duas subestações, a serem construídas entre os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os empreendimentos exigirão investimentos de R$ 1,214 bilhão e devem gerar 2.429 empregos diretos, segundo estimativas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A agência explica que o projeto tem como finalidade a integração do potencial eólico do Estado do Rio Grande do Sul e o atendimento elétrico ao extremo sul de Santa Catarina. As obras têm prazo de 60 meses para serem executadas.