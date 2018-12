Vendas do e-commerce devem crescer 13,5% somando Natal e Black Friday

O comércio eletrônico deve registrar crescimento nominal de 13,5% nas vendas no período de Natal e Black Friday, segundo projeção da Ebit Nielsen. A expectativa é atingir R$ 9,9 bilhões de faturamento no período entre o dia 15 de novembro e 24 de dezembro.



Se confirmada a expectativa, o período sazonal deverá corresponder a 18,3% das vendas do e-commerce durante o ano. Apenas na quinta e sexta-feira da Black Friday, o faturamento havia sido de R$ 2,6 bilhões.