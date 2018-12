DOU publica alteração em datas de entrega de documentos e de leilão da Ceal

A Comissão de Licitação para a desestatização da distribuidora alagoana Ceal informa na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 18, a alteração da data de entrega dos documentos e da data da sessão pública do leilão.



A entrega dos documentos será realizada no dia 27 de dezembro de 2018, de 9 horas às 12 horas, na B3.



A sessão pública do leilão ocorrerá no dia 28 de dezembro de 2018, às 17 horas, na B3.



A Comissão de Licitação informa no DOU que o cronograma detalhado será divulgado nos próximos dias.



O leilão de privatização da distribuidora alagoana Ceal foi postergado para favorecer a competição, informaram fontes próximas ao processo, que é comandado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



Até o domingo, potenciais interessados ainda solicitavam informações sobre a última das seis distribuidoras da Eletrobras a ser vendida neste ano. Por isso, o banco, juntamente com o Ministério de Minas e Energia, considerou melhor dar um prazo adicional aos investidores para garantir a atratividade do certame.



A íntegra do aviso de alteração pode ser conferida no seguinte endereço de internet: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/12/2018&jornal;=530&pagina;=134&totalArquivos;=235