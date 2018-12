Transmissão de cargo a Zema será na Assembleia Legislativa

Diferentemente da tradição mineira, segundo a qual, após a posse na Assembleia Legislativa, os novos governadores recebem a transmissão do cargo em solenidade no Palácio da Liberdade, em 1o de janeiro de 2019, Romeu Zema (Novo) receberá de Fernando Pimentel (PT) o Grande Colar da Inconfidência na própria casa legislativa.



A posse de Romeu Zema e de seu vice, Paulo Brant (Novo) se iniciará às 9h, em reunião solene na Assembleia Legislativa. Às 11 horas, foi programada uma solenidade de início da nova gestão na Cidade Administrativa. E na sequência, Zema seguirá para Brasília, onde acompanhará a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) às 15h no Congresso Nacional.



Na Assembleia, o trajeto será o mesmo adotado em solenidades de posse de governadores. Zema e Brant chegarão pelo Hall das Bandeiras, passarão por um corredor formado pelos Dragões da Inconfidência, grupamento de honra da Polícia Militar do Estado, e serão recebidos por uma comitiva de deputados. Com o caminho isolado e demarcado, eles passarão ao lado de prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmaras municipais e, ao alcançarem o plenário, serão saudados pela cúpula de aço de cadetes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Em seguida, haverá a execução do Hino Nacional.



Durante a cerimônia, o governador eleito e seu vice entregarão suas declarações de bens ao presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes (MDB), que conduzirá a solenidade. Depois, será firmado o compromisso constitucional, com leitura do termo de posse, assinado por ambos.



Ambos receberão exemplares das Constituições Federal e Estadual. O presidente da Assembleia, Adalclever Lopes (MDB), os declarará empossados. Nesse momento, ocorrerá a transmissão do cargo. Ao final da cerimônia, Romeu Zema e Paulo Brant deixarão o Plenário passando novamente pela cúpula de aço formada por cadetes do Corpo de Bombeiros.