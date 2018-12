Superávit comercial da zona do euro cai a 12,5 bilhões de euros em outubro

A zona do euro registrou superávit comercial de 12,5 bilhões de euros em outubro, segundo dados com ajustes sazonais da agência de estatísticas Eurostat. O resultado é menor que o saldo positivo de 13 bilhões de euros observado em setembro e ficou um pouco abaixo também da previsão de analistas consultados pela Trading Economics, de 12,7 bilhões de euros.



As exportações dos 19 países que formam o bloco subiram 2,1% em outubro ante setembro, enquanto as importações avançaram em ritmo mais forte, de 2,6%. Com informações da Dow Jones Newswires.