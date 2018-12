Recessão atinge voos domésticos no Brasil

Entre 2015 e 2016, a queda no número de passageiros chegou a 17% (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press 27/7/18)

O volume de passageiros atendidos por todas as empresas brsileiras de aviação comercial desabou desde 2014 para níveis do início desta década. Os dados de 2018 apontam para uma reação discreta. A exemplo da Avianca, a recessão atingiu em cheio também as outras companhias aéreas no país.Para os próximos anos, o governo estima que a retomada será suficiente para levar à saturação dos maiores aeroportos do país, que já estão próximos de seus limites de operação, com potencial de trazer mais problemas ao setor.A dificuldade do mercado ficou explícita no caso da Avianca, com a recuperação judicial anunciada na semana passada. O presidente, Michel Temer, liberou a participação estrangeira de 100% nas companhias brasileiras, na tentativa de atrair recursos. Para especialistas, a medida beneficia todo o setor, que é intensivo em capital."O mercado de aviação precisa de muito investimento", diz o advogado Guilherme amaral, sócio do escritório ASBZ e especialista em direito aeronáutico. "Um dos grandes desafios do Brasil sempre foi este: é difícil conseguir dinheiro aqui, e essa é uma das razões para as quatro companhias nacionais já terem participações estrangeiras há tempos", afirma.O mercado doméstico cresceu até 2014, mas a recessão no país, iniciada no governo Dilma Rousseff (PT), chegou a causar queda de 17% em um ano no número de passageiros que pagam por seus bilheres, entre 2015 e 2016. A conclusão foi depurada no banco de dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que fornece informações de cada voo no Brasil.O dados, que cobrem de janeiro a agosto, representam passageiros que pagaram por suas passagens (exclui-se, por exemplo, quem usou programa de milhas. Estão contempladas Gol, Latam, Azul e Avianca Brasil. Pelos dados da Anac, o nível atual de transporte doméstico é semelhante ao patamar de 2001.Nos primeiros oito meses deste ano ainda houve queda no número de passageiros em relação ao mesmo período de 2017. O ritmo da retração, porém, diminuiu para 2% – antes era de 6% – de 2016 para 2017. Com metodologia diferente, a Associação das Grandes Empresas Aéreas (Abear) aponta que o mercado atual recuou para o patamar de 2013, início de sua série histórica. Os dados da entidade mostram que o pior da crise ficou para trás, a despeito do susto provocado agora pela Avianca. Segundo a metodologia da Abear, que considera o total de passageiros transportados, há leve crescimento no número de viajantes entre janeiro e outubro de 2018 (3,4%) em relação ao mesmo período do ano passado.O presidente da Abear, Eduardo Sanovicz, estima que, neste ano, serão transportados 92 milhões de passageiros, acima dos 89,8 milhões de 2017, quando a crise já parecia estancada. Em 2014, o total ficou em 94,8 milhões.