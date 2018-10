Ìndice alemão ZEW de expectativas econômicas cai a -24,7 em outubro

O índice de expectativas econômicas da Alemanha caiu de -10,6 em setembro para -24,7 em outubro, segundo o instituto alemão ZEW. O resultado frustrou analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo bem menor do indicador, a -12.



Já o chamado índice para as condições atuais medido pelo ZEW diminuiu de 76 em setembro para 70,1 em outubro. Neste caso, a projeção também era de queda mais suave, a 74. Fonte: Dow Jones Newswires.