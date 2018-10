Previsão de câmbio para fim de 2018 passa de R$ 3,89 para R$ 3,81, mostra Focus

O relatório de mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 15, pelo Banco Central, trouxe alteração no cenário para a moeda norte-americana em 2018 e 2019. A mediana das expectativas para o câmbio no fim deste ano passou de R$ 3,89 para R$ 3,81, ante os R$ 3,83 verificados há um mês.



Para 2019, a projeção para o câmbio no fim do ano passou de R$ 3,83 para R$ 3,80, ante R$ 3,75 de quatro pesquisas atrás.