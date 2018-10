Concursos oferecem 25 mil vagas pelo Brasil

Seleção de candidatos na AGU: novo concurso de instituto federal abre 100 vagas com salário inicial de R$ 6,2 mil (foto: Cristina Horta/EM/D.A Press - 22/1/06)

Brasília – A semana começa com novas oportunidades para quem deseja ingressar no serviço público. Levantamento de editais feito pelo Estado de Minas mostra que existem 24 concursos abertos ou com inscrições que serão abertas nos próximos dias, oferecendo 24,8 mil vagas. Há chances para todos os níveis de formação com salários de até R$ 27,4 mil.





No âmbito nacional, a Advocacia-Geral da União (AGU) reina solitária. A instituição oferece 100 oportunidades para preenchimento imediato, com remuneração inicial de R$ 6,2 mil nos cargos de administrador, analista técnico-administrativo, arquivista, bibliotecário, contador, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social. As avaliações serão aplicadas em 9 de dezembro, pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan).Entre os concursos estaduais, o órgão que mais chama a atenção, pela quantidade de vagas, é a Secretaria de Educação do Paraná (SEE/PR). São 15,5 mil chances de caráter temporário. Há oportunidades para professores (10 mil); assistente administrativo, técnico agropecuário, técnico florestal, motorista e tratorista (5,5 mil). Outra seleção concorrida promete ser a do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). As inscrições podem ser feitas até 13 de novembro para 34 cargos de nível superior, com remuneração até R$ 8.723,57.Em Minas Gerais, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais abre inscrições amanhã para seleção com o objetivo de preencher 18 vagas de professores do ensino básico, técnico e tecnológico, com salários de até R$ 9.600,92. Os interessados devem se cadastrar no site http://concurso.fundacaocefetminas.org.br/site/processo_seletivo.aspx, da instituição organizadora do concurso, a Fundação de Apoio da Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais (Fundação CefetMinas). As inscrições custam R$ 200 e podem ser feitas até 16 de novembro.A Prefeitura Municipal de Guarani, na Zona da Mata mineira, abre hoje inscrições para preencher 57 cargos de nível fundamental, médio e técnico e superior. Os salários vão até R$ 7.478,22. Os candidatos devem ser inscrever no site concurso.fundacaocefetminas.org.br até 15 de novembro. As taxas de inscrições variam de R$ 60 a R$ 100.Em Santa Rita de Caldas, no Sul do estado, a prefeitura recebe até 9 de novembro as inscrições para preencher 78 cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários oferecidos vão até R$ 9.861,66. A Câmara Municipal de Ponte Nova também abriu inscrições para seleção que oferece nove vagas de níveis médio e superior. O cadastro pode ser feito até 6 de novembro e a remuneração máxima é de R$ 3.669,02.Ainda no âmbito nacional, o edital da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é um dos mais aguardados. Serão oferecidas 500 vagas para policial destinadas a candidatos com qualquer formação superior e salário inicial de R$ 9.899,88. Especialistas em concursos públicos recomendam que os interessados estudem com antecedência as matérias gerais, como língua portuguesa e direitos administrativo e constitucional, antes mesmo do lançamento do edital.Depois da divulgação do regulamento, o tempo até a realização da prova é muito curto, levando cerca de dois meses, período que deve ser dedicado para estudo das matérias específicas, praticar exercícios e revisá-los. Outra dica importante é tomar cuidado com a quantidade de feriados previstos até o fim do ano. São pelo menos quatro, um teste para a procrastinação. As folgas devem ser usadas para se preparar mais e melhor e os descansos não devem passar de uma hora entre as matérias estudadas.Editais em andamento. Advocacia-geral da União. Secretaria de Educação do Paraná. Tribunal de Justiça de São Paulo. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Prefeitura Municipal de Guarani. Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas. Câmara Municipal de Ponte Nova