Setor de supermercados gera 3.918 novas vagas em agosto

O setor de supermercados do Estado de São Paulo gerou 3.918 novas vagas de emprego em agosto, maior patamar para o mês nos últimos três anos, conforme dados analisados pela Associação Paulista de Supermercados (Apas).



O resultado de agosto marca o segundo mês consecutivo de saldo positivo de vagas no setor. Após fechamento de 175 postos em junho, os supermercados haviam aberto 1.325 vagas em julho.



Quando analisados os empregos gerados por municípios, a capital abriu 1.355 novas vagas, quase 34% do total do Estado. Sorocaba, Diadema, Campinas, Vinhedo, Sertãozinho, Itaí, Santo André, Ribeirão Preto e Penápolis completam o cenário das dez cidades que mais criaram vagas em agosto.