Bolsa de São Paulo abre com alta de 6% após votação de Bolsonaro no 1º turno

A Bolsa de São Paulo operava em alta expressiva de 6% nos primeiros minutos da sessão desta segunda-feira, celebrando o resultado do primeiro turno da eleição presidencial brasileira, que deixou o candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro perto da vitória.





Às 10H21, apenas 20 minutos depois do início das transações, o índice Ibovespa ganhava 6,04%, o que indica a aprovação dos mercados aos projetos de privatização de empresas públicas, cortes drásticos dos gastos públicos e simplificação do Estado prometidos por Paulo Guedes, que deve ser o ministro da Fazenda de Bolsonaro (46,04% dos votos no primeiro turno) se ele confirmar o favoritismo no segundo turno.Pouco depois, às 10h40, a bolsa alcançava alguma estabilidade, com alta de 5%.Estes resultados representam, de acordo com as primeiras análises, a confiança do mercado em uma vitória do candidato do Partido Social Liberal (PSL), que disputará o segundo turno com o postulante do Partido dos Trabalhadores (PT) Fernando Haddad (29,26%).Enquanto isso, no meio da manhã, o real se fortalecia frente ao dólar, que perdia 2,87%, sendo negociado a 3,75 reais.O segundo turno será realizado no dia 28 de outubro.