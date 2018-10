Energia elétrica aumenta 0,46% no IPCA de setembro, diz IBGE

A conta de luz voltou a aumentar na passagem de agosto para setembro, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



As despesas das famílias com Habitação subiram 0,37%, tendo como principal influência a alta de 0,46% na energia elétrica. Houve reajuste nas tarifas de São Luís, Belém e Vitória.



Desde junho, está em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, com a cobrança adicional de R$0,05 por kwh consumido.



Ainda no grupo Habitação, a taxa de água e esgoto subiu 0,30%, em razão dos reajustes nas tarifas de Belém, Vitória, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.



O gás encanado ficou 0,77% mais caro, refletindo reajustes em Curitiba e no Rio de Janeiro.