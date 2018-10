Clientes da Walpires podem solicitar transferência de ativos, diz CVM

Em comunicado divulgado ao mercado, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou que os clientes que possuem valores mobiliários custodiados na Walpires S/A CCTVM podem solicitar a transferência dos ativos para outro custodiante.



Os pedidos deve ser enviados ao liquidante indicado pelo Banco Central, Dawilson Sacramento, por meio dos seguintes contatos: telefone (11) 2808-7066 ou e-mail: walpires@walpires.com.br.



A CVM afirma ainda que acompanha a evolução do caso para fins de adoção de eventuais medidas no âmbito de suas competências legais e, sempre que necessário, emitirá comunicados diante de novas informações.



O Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial da Walpires CCTVM nesta sexta-feira.