BC decreta liquidação extrajudicial da Walpires Corretora de Câmbio

O Banco Central decretou, na manhã desta sexta-feira, 5, a liquidação extrajudicial da Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. O ato de liquidação está publicado no sistema BC Correio e justifica a medida considerando "a grave situação patrimonial e de liquidez, as graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição, bem como a existência de prejuízos que sujeitam a risco anormal os seus credores".



O BC nomeou liquidante, com amplos poderes de administração e liquidação, Dawilson Sacramento.



Em outro comunicado sobre a liquidação extrajudicial da Walpires, o BC informa ainda a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição, com sede em São Paulo.



Consórcio



O BC também publicou nesta sexta ato presidencial decretando a liquidação extrajudicial da Unilance Administradora de Consórcios Ltda., com sede em Curitiba (PR). A decisão considerou "o quadro de insolvência patrimonial e as graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição".



O BC nomeou liquidante, com amplos poderes de administração e liquidação, Gilmar J. Bocalon Assessoria e Consultoria Empresarial. Os bens dos controladores e dos ex-administradores também foram colocados como indisponíveis.