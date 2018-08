Consumo de energia elétrica na área da Celesc cresce 6,2% no 2º trimestre

O consumo de energia elétrica na área de concessão da Celesc Distribuição cresceu 6,2% no segundo trimestre de 2018 ante igual período do ano passado, totalizando 6.158 Gigawatt-hora (GWh), informou nesta quinta-feira, 2, a empresa. No primeiro semestre, o consumo atingiu 12.476 GWh, volume 2,9% superior em relação ao mesmo intervalo de 2017.



Houve aumento de 5,3% por parte dos consumidores livres da Celesc no trimestre, com 2.190 GWh, em relação ao mesmo trimestre de 2017. No segmento industrial, a alta foi de 3,8%, para 1.897 GWh, enquanto, no comercial, o avanço foi de 20,2%, para 227 GWh.



O mercado cativo registrou expansão de 6,6% de abril a junho, com consumo de 3.964 GWh. A classe residencial elevou o consumo em 10,9% no período, para 1.407 GWh. Na classe industrial, houve queda de 1,0%, para 643 GWh. Já na classe comercial, foi registrado aumento de 5,6%, para 816 GWh.