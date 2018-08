IPC-S desacelera nas 7 capitais analisadas pela FGV na 4ª quadrissemana de julho

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas na quarta quadrissemana de julho ante a terceira medição do mês, divulgou a instituição nesta quinta-feira (2). No geral, o IPC-S recuou de 0,38% para 0,17% entre os dois períodos. Em junho, a taxa foi de 1,19%, refletindo as dificuldades de abastecimento geradas pela greve dos caminhoneiros no fim de maio.



Por região, os decréscimos no período foram os seguintes: Salvador (0,38% para 0,17%), Brasília (0,58% para 0,33%), Belo Horizonte (0,54% para 0,27%), Recife (0,30% para 0,11%), Rio de Janeiro (0,43% para 0,10%), Porto Alegre (0,26% para 0,13%) e São Paulo (0,34% para 0,28%).