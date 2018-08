Lucro da Ultrapar no 2º trimestre fica 45% acima das projeções dos analistas

O lucro líquido da Ultrapar no segundo trimestre deste ano, de R$ 240,7 milhões, ficou 45% acima da média das projeções dos analistas consultados pelo Prévias Broadcast, que era de R$ 166 milhões. O cálculo contou com a contribuição de sete bancos (Goldman Sachs, Itaú BBA, BTG Pactual, Santander, Bradesco, UBS e Credit Suisse).



O Ebitda ajustado, de R$ 718 milhões, por sua vez, ficou 9% acima das projeções, que indicavam uma cifra de R$ 658,3 milhões.



Por fim, a receita, de R$ 22,646 bilhões, ficou em linha com a média das estimativas, que era de R$ 23,167 bilhões.



O Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, considera que o resultado ficou em linha com as estimativas quando a variação é de até 5%, para cima ou para baixo.