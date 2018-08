BC da Índia eleva taxa básica de juros de 6,25% para 6,50%

O Banco Central da Índia decidiu hoje elevar sua taxa básica de juros de 6,25% para 6,50%. A instituição disse em comunicado que a medida é consistente com uma política monetária "neutra", com o objetivo de atingir a meta de médio prazo para uma inflação ao consumidor de 4% ao ano, com uma banda de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, enquanto apoia o crescimento econômico.



O BC indiano aponta que a atividade global mostra-se mais instável, com riscos à perspectiva gerados pelas "crescentes tensões no comércio", o que pode afetar as exportações locais, e pela incerteza com o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. No caso dos emergentes, menciona o Brasil, que sofreu um "revés" na atividade econômica com a greve dos caminhoneiros.



A instituição comenta ainda que há riscos para a trajetória da inflação, como a alta no petróleo e a queda na demanda global diante de um quadro de mais protecionismo no comércio. Nesse quadro, a decisão, tomada por cinco dos seis dirigentes, foi de elevar os juros agora. A próxima reunião de política monetária do país será entre 3 e 5 de outubro, informa ainda o comunicado.