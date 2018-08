Zuckerberg contrata advogados para eleição no Brasil

(foto: Arte/Soraia Piva)

RAPIDINHAS

O Facebook está se preparando para a eleição no Brasil. Há alguns dias, a empresa de Mark Zuckerberg recrutou o escritório de advocacia Tozzini Freire para montar uma equipe de advogados que trabalhará em tempo integral até o final de outubro, quando será conhecido o novo presidente da República. O objetivo é remover páginas falsas que possam influenciar as urnas. Segundo um dos advogados contratados para o trabalho, a madrugada é o período em que mais ocorrem publicações de fake news e conteúdos que caracterizam fraudes eleitorais. “O punho queima e os dedos doem de tanto remover páginas”, afirma o profissional. Nunca é demais lembrar que o Facebook teve papel decisivo na eleição americana de 2016, que alçou Donald Trump ao posto mais alto da nação. Segundo denúncia do jornal The New York Times, a empresa de análise de dados Cambridge Analytica colheu informações privadas de mais de 50 milhões de usuários do Facebook para beneficiar a campanha eleitoral de Trump.A decisão do Banco Central de criar regras rígidas para operações financeiras está tirando o sono de empresas como Mercado Livre, Amazon e Americanas. O prazo para que os sites se enquadrem em regras de fintechs termina em setembro e poderá inviabilizar os negócios. “Não temos como atuar como bancos, embora os pagamentos passem por nossas contas bancárias”, diz o presidente de uma empresa do setor. “Se os nerds do BC não entenderem nada de tecnologia, teremos dias difíceis pela frente.”A americana Avon, uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, tentará melhorar o apático desempenho no mercado brasileiro digitalizando parte de sua operação. Nesta semana, a empresa contratou o executivo italiano Benedetto Conversano para estruturar uma nova estratégia digital para a empresa, algo que ele fez bem na sueca Ikea. A missão será pegar carona na recuperação da indústria da beleza, que tem ajudado as rivais Natura, Boticário e L’Oréal.l A holandesa Philips está decidida a embarcar no carro do futuro. A empresa vai criar uma nova divisão de negócios, especializada em iluminação automotiva por meio de LED, que terá o Brasil como plataforma de exportação para a América Latina. A estratégia será capitaneada pela distribuidora Lumileds, que buscará parcerias com montadoras de carros.l É impressionante a força da imagem do craque português Cristiano Ronaldo. Desde que a Juventus anunciou a sua contratação, há pouco mais de um mês, a procura de brasileiros por camisas do clube italiano cresceu 300% no e-commerce. O levantamento é do site de ofertas Cuponeria.l A crise pode ser feia, mas não para a turma do audiovisual. Para cumprir as cotas obrigatórias de produção nacional, os canais fechados de TV turbinaram os negócios das produtoras. Nos últimos 5 anos, a realização de séries e longas-metragens nacionais cresceu 144%. Entre 2012 e 2017, foram certificadas 3.150 obras audiovisuais.l Os defensores do Cadastro Positivo – banco de dados dos consumidores que são bons pagadores – têm uma série de argumentos para defender a ideia. Eles afirmam que a adoção definitiva do modelo beneficiará 25 milhões de brasileiros, que terão mais acesso ao crédito. O número equivale à população inteira de um país como a Austrália.Os irmãos Luiz Augusto e Benedito Müller, herdeiros da Companhia Müller de Bebidas, fabricante da Cachaça 51, estão prestes a iniciar uma nova batalha na Justiça. Os dois não se entendem desde a morte do pai, Guilherme Müller, em 2005, e travam nos tribunais uma queda de braço pelo comando da empresa. A confusão já rendeu o despejo de Luiz Augusto de um apartamento de luxo na capital paulista. Fontes próximas a ele afirmam que abrirá um novo processo por danos morais contra o irmão mais velho.foi quanto faturaram as cooperativas agrícolas em 2017, alta de 10% em relação ao ano anterior. De acordo com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), elas são responsáveis por quase metade de toda a produção agropecuária do país