Preço médio da gasolina nas refinarias é mantido em R$ 1,9682 nesta quarta-feira

A Petrobras anuncia que o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, será mantido em R$ 1,9682 nesta quarta-feira, dia 1º de agosto. O valor segue o mesmo desde 28 de julho.



O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho em R$ 2,0316. Nesta terça-feira, 31, vence o prazo do decreto que manteve a subvenção de R$ 0,46 por litro, em atendimento as reivindicações dos caminhoneiros na greve feita no fim de maio.



Segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o governo trabalha neste momento em um novo decreto para regulamentar a subvenção ao preço do diesel até dezembro deste ano, mantendo o subsídio de R$ 0,30 por litro. Os outros R$ 0,16 por litro de desconto são concedidos por meio da desoneração de tributos que incidem sobre o diesel, já em vigor. Essa parcela custará R$ 4 bilhões aos cofres da União até o fim do ano.