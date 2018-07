Norwegian Air faz pedido para operar voos no País

A companhia aérea de baixo custo Norwegian Air protocolou, na sexta-feira passada, 27, pedido para operar voos regulares diretos entre o Brasil e a Europa. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o processo de autorização dura, em média, 120 dias. Depois de receber a aprovação, a empresa poderá registrar suas rotas e iniciar a venda de bilhetes aéreos. Mas, como já tem cadastro para voos não regulares (como charters e fretamentos), a companhia poderia "adiantar" suas operações por meio desses voos.



De origem norueguesa, a Norwegian Air é a terceira maior low cost da Europa e tem uma das bases em Gatwick, segundo maior aeroporto de Londres. A companhia opera também na América do Norte e Central, África, Ásia e, mais recentemente, constituiu uma subsidiária na Argentina.



Esse foi o primeiro pedido recebido de uma empresa de baixo custo estrangeira com interesse em operar no Brasil. De acordo com a Anac, a empresa norueguesa faz parte da "tendência em criar novas rotas e puxar o mercado para seu modelo de operação". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.