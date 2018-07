PetroRio inicia produção do segundo poço, com vazão de 2 mil barris por dia

A PetroRio anuncia início da produção do segundo poço da campanha de perfuração deste ano, após ter confirmado presença de óleo. A vazão inicialmente aferida é de cerca de 2 mil barris por dia, e a companhia estima que o volume de óleo recuperável a ser reclassificado de reserva provada não-desenvolvida para provada desenvolvida, é de 3,0 milhões barris, o que ainda depende de avaliação da certificadora independente.



A perfuração, na localização denominada POL-Z, teve início em junho, e faz parte do

Plano de Revitalização do Campo de Polvo. O projeto é a perfuração de três poços ao longo de seis meses.



Segundo nota, a perfuração de POL-Z confirmou a presença de óleo no alvo principal, em reservatório arenítico da formação Carapebus, do Grupo Campos, com intervalo vertical de 20 metros de net pay, porosidade média de 22% e densidade de óleo de 19º API. Este poço mais o primeiro, o POL-H, eleva a produção do campo em aproximadamente 50%, ainda conforme o fato relevante da companhia.