Embraer é intimada a se manifestar por escrito em ação contra fusão com a Boeing

Por meio de Fato Relevante, a Embraer informa que foi intimada a oferecer manifestação por escrito em ação judicial que pede liminarmente a suspensão das negociações para formação de uma joint venture com a Boeing. A ação foi movida por um grupo de deputados do PT, formado por Paulo Pimenta (RS), Carlos Zarattini (SP), Nelson Pellegrino (SP) e Vicente Cândido (SP).



No comunicado, a Embraer afirma que adotará todas as medidas necessárias para exercer seu direito de defesa.