Moreira Franco assinará permissão à implantação de usina termelétrica no RJ

O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, assina nesta manhã de segunda-feira, 30, na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) autorização para a implantação da Usina Termelétrica GNA Porto do Açu III, no município de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro.



A usina é o maior empreendimento dos 80 projetos contratados nos Leilões A-4 e A-6 de 2017. Todos os projetos outorgados vão gerar R$ 17,8 bilhões de investimento e 20 mil empregos distribuídos entre 14 estados do Brasil, informou o ministério. A unidade do Porto do Açu deverá gerar 1.673 megawatts, a exemplo da UTE GNA Porto do Açu II e custar cerca de R$ 4 bilhões.