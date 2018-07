Título mundial da França custa milhões de euros a empresa chinesa

Uma empresa chinesa de eletrodomésticos que patrocina a seleção francesa de futebol já devolveu 7,7 milhões de euros a seus clientes para cumprir a promessa de reembolsar o valor de suas compras caso os 'Bleus' conquistassem a Copa do Mundo, anunciou o grupo Vatti nesta segunda-feira.



"O valor a pagar poderia ser muito importante, mas está previsto no orçamento anual", relativizou um dos diretores da empresa, Wang Zhaozhao.



"As consequências não serão desastrosas para nós", completou.



As vendas da Vatti aumentaram à medida que a França avançava na Copa do Mundo da Rússia e se aproximava da conquista de seu segundo título mundial, o que finalmente aconteceu com a vitória de 4-2 sobre a Croácia na final.



No total, o grupo Vatti deverá reembolsar mais de 10 milhões de euros a seus clientes.