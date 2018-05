Greve de caminhoneiros já interrompe a produção de 47 usinas de etanol, diz Unica

São Paulo, 27 - A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) divulgou que as exportações brasileiras de açúcar e etanol e a produção de cana já foram impactadas pela paralisação dos caminhoneiros. Os embarques atuais estão com produtos em estoque nos terminais portuários. Caso não seja restabelecida a normalidade no abastecimento nos primeiros dias da semana, todos os embarques de açúcar e etanol serão paralisados.



Além da dificuldade de transporte, a falta de diesel também tem impactado a continuidade da colheita. Em Minas Gerais, 34 usinas suspenderam as vendas de etanol. No Paraná, três unidades reduziram suas operações de produção. Em São Paulo, até o momento, 10 usinas estão paradas.



(Raquel Brandão)