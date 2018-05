Comandante do Exército diz que foco é 'solução sem conflitos'

São Paulo, 26 - O Comandante do Exército, general Eduardo Villas Boas, afirmou neste sábado, 26, por meio de sua conta no Twitter, que o foco das ações durante a paralisação de caminhoneiros é a "resolução da crise sem conflitos". O general informou que participa de reunião com ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas.



O Exército está sendo usado desde sexta-feira para fazer escolta a caminhões e liberações de entradas de refinarias. As forças estão atuando com base na Garantia da Lei e da Ordem, válida até o dia quatro de junho.



(Dayanne Sousa)