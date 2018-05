Greve dos caminhoneiros: contas devem ser pagas mesmo em caso de atraso em entrega

Em caso do consumidor não conseguir entrar em contato com a empresa credora, é preciso efetuar o pagamento com a multa e, posteriormente, exigir o reembolso (foto: Reprodução/Flickr)

De acordo com o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MG), o atraso na entrega de boletos bancários não isenta o consumidor dos débitos. A recomendação do órgão partiu após os Correios anunciarem dificuldades para atender demanda nesta semana, em razão da greve dos caminhoneiros.





Com isso, quem tem contas a pagar precisa ficar atento à data de vencimento para não pagar multa. Por isso, o consumidor precisa provar que tomou iniciativas para tentar fazer o pagamento em dia.





Nesse sentido, o Procon orienta o cidadão a entrar em contato com os fornecedores, de preferência com pelo menos 48 horas de antecedência, para exigir alternativas. Entre as possibilidades estão o envio de segunda via da conta por e-mail, código de barras pelo celular, dados para transferência bancária etc.





Em caso do consumidor não conseguir entrar em contato com a empresa credora, é preciso efetuar o pagamento com a multa e, posteriormente, exigir o reembolso.





Se, novamente, o fornecedor não responder satisfatoriamente, o cidadão pode recorrer ao Procon.