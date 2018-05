Paralisação de caminhoneiros causa ''forte impacto'' em entregas dos Correios

Correios ressaltam que as correspondências devem sofrer atraso até quando perdurar a paralisação (foto: Jackson Romanelli/EM) A greve de dois dias dos caminhoneiros no Brasil afeta os serviços dos Correios. Em nota, a empresa ressaltou que houve um ''forte impacto'' na distribuição, inclusive nos serviços SEDEX e PAC.





No texto, os Correios também ressaltam que as correspondências devem sofrer atraso até quando perdurar a paralisação. A companhia também afirmou que encomendas com dia e hora marcadas estão temporariamente suspensas.









A principal reivindicação dos motoristas é a diminuição do preço do diesel. Na tarde de hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), anunciou, pelo Twitter, que o governo vai zerar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre a gasolina e o diesel.









Eu e o presidente do Senado combinamos com o Governo Federal: os recursos da reoneração serão todos utilizados para reduzir o impacto do aumento do diesel. E também acertamos com o ministro da Fazenda que a CIDE será zerada com o mesmo objetivo: reduzir o preço dos combustíveis. pic.twitter.com/HMJFz811mS — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) 22 de maio de 2018

A alíquota foi instituída pela Lei 10.336/2001 com a finalidade de assegurar um montante mínimo de recursos para investimento em infraestrutura de transporte, entre outros objetivos. O corte da Cide visa à redução do preço dos combustíveis no País.





Maia também anunciou um acordo para destinar 100% dos recursos do projeto de Reoneração da folha de pagamento, para reduzir o impacto do aumento do diesel. A Reonaração diz respeito à maneira como o governo federal tributa empresas de 56 setores beneficiados.





Tanto o corte da Cide quanto à destinação das quantias da Reoneração foram garantidas também pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, na noite de hoje.





Confira abaixo a nota dos Correios na íntegra:





“Toda a logística brasileira está sendo prejudicada pela paralisação nacional dos caminhoneiros iniciada nesta segunda-feira (21). E os Correios também estão sendo seriamente atingidos. A paralisação tem gerado forte impacto às operações da empresa em todo o país. Diante desse cenário, os Correios informam que estão temporariamente suspensas as postagens das encomendas com dia e hora marcados (SEDEX 10, 12 e HOJE). Tendo em vista comprometer a distribuição, também haverá o acréscimo de dias no prazo de entrega dos serviços SEDEX e PAC, bem como das correspondências enquanto perdurarem os efeitos desta greve.





A empresa entrega, mensalmente, cerca de meio bilhão de objetos postais, dentre eles, 25 milhões de encomendas. São mais de 25 mil veículos, 1.500 linhas terrestres e 11 linhas aéreas que circulam pelo país de norte a sul. Os Correios estão acompanhando os índices operacionais de qualidade de toda essa cadeia logística e, tão logo a situação do tráfego nas rodovias retorne à normalidade, a empresa reforçará os processos operacionais para minimizar os impactos à população.”